Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sermet İnal başkanlığındaki ekip tarafından 5 yıl önce başlatılan çalışma sonucunda, kudret narının kemik kırıklarının iyileşmesinde olumlu etki yaptığı ortaya çıktı. Fare çalışmalarından olumlu sonuçlar aldıklarını söyleyen Prof. Dr. İnal, bu çalışmanın dünyada benzeri olmadığını belirterek, literatüre girdiğini ifade etti. Kudret narıyla ilgili literatürde yapılmış yara iyileştirme, diyabet hastaları üzerindeki etkileri gibi çok sayıda çalışma bulunduğunu ancak bu meyvenin kemik kırıkları üzerindeki etkisi ile ilgili bir çalışmanın olmadığını fark etmeleri üzerine ilk çalışmayı başlattıklarını dile getirdi.