Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaciğerde toplanan kanı kalbe taşıyan toplardamarlarda tam tıkanma sonucu ileri karaciğer ve çoklu organ yetmezliğine bağlı ölüm riski bulunan Ece, Ankara’da bir hastaneye sevk edildi. Ece’yi kapalı metotla sağlığına kavuşturan girişimsel radyoloji uzmanı Doç. Dr. İsmail Kırbaş, “Hem kasık hem karaciğere küçük bir iğne ile girilerek iki taraftan da karaciğeri ve karından gelen ana toplardamarı kalbe bağlayan noktadaki tıkanıklığı, balon ve stent işlemleri uygulayarak açtık” dedi.