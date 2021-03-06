Karaciğerde toplanan kanı kalbe taşıyan toplardamarlarda tam tıkanma sonucu ileri karaciğer ve çoklu organ yetmezliğine bağlı ölüm riski bulunan Ece, Ankara’da bir hastaneye sevk edildi. Ece’yi kapalı metotla sağlığına kavuşturan girişimsel radyoloji uzmanı Doç. Dr. İsmail Kırbaş, “Hem kasık hem karaciğere küçük bir iğne ile girilerek iki taraftan da karaciğeri ve karından gelen ana toplardamarı kalbe bağlayan noktadaki tıkanıklığı, balon ve stent işlemleri uygulayarak açtık” dedi.
Sivaslı işçi, kapalı cerrahi ile şifa buldu
06.03.2021 - 02:59 | Son Güncelleme: 06.03.2021 - 03:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karında şişlik, ileri derecede nefes darlığı ve ayaklarında uyuşma şikâyeti ile Sivas’ta hastaneye başvuran dört çocuk babası 50 yaşındaki işçi Tahir Ece’ye nadir rastlanan bir karaciğer yetmezliği teşhisi koydu.
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772464 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/772464.aspx
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