Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japon araştırmacılar, uygun yapılmış bir cerrahi maskenin, virüs partiküllerinin yüzde 85’inin geçişini önlediğini tespit ettiler. Çift maskede ise koruma bundan sadece biraz fazla, yüzde 89.

Riken ve Kobe üniversitelerindeki bilim adamları, dünyanın en gelişmiş bilgisayarı olarak kabul edilen Fugaku süper bilgisayarı üzerinde, farklı maske kombinasyonlarıyla yapılan simülasyonlar sonucu bu neticeye vardı. Çift maskeyi özellikle Beyaz Saray Coronavirus Görev Gücünün önde gelen üyelerinden Dr. Anthony Fauci gündeme getirmişti. Onun tavsiyesi üzerine ABD Başkanı Joe Biden da son zamanlarda hep çift maske takıyor.

İngiltere Halk Sağlığı yetkilileri de “Maskede ne kadar çok katman varsa korumanın o kadar artacağı” iddiasında bulunmuştu.

Japonya’daki araştırma, enfeksiyona karşı en iyi korumayı profesyonel sınıf N95 maskelerinin sağladığını, ardından cerrahi maskeler, kumaş maskeler ve son olarak yeniden kullanılabilir plastik türlerin geldiğini gösterdi.