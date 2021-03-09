Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Hamilelik sırasında kullanılan zararlı cilt bakımı kimyasalların ciltten emilerek bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hilmi Cevdet Altınyazar, Bu dönemde cilt bakımı yaptırabilirsiniz ancak aşırı ısı ve elektrik akımı içeren herhangi bir makineyi kullanmayın. Hamileliğiniz sırasında Botoks, dolgu maddeleri veya lazer gibi tedavilere girmeyin ve kimyasal peelinglerden de kaçının. Epilasyon için lazer ve ağdadan uzak durun. Retinoid, izotretinoin, benzoil peroksit ve klindamisin içeren krem jel ve losyonlar bebeğinizin sağlığına zarar verebilir” dedi.