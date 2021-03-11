Başta diş macunu olmak üzere pek çok üründe bulunan florürün diş çürüğüne karşı etkisinin ispat edildiğini ve çocuk diş sağlığı bakımından son derece güvenli olduğunu ifade eden Bektaş, “Özellikle üç yaş altı çocuklarda görülen erken çocukluk çağı çürüğünün önlenmesi ve çocuğun diş enfeksiyonu yüzünden problem yaşamaması için florürün koruyucu etkisinden faydalanmak şart” diye anlattı.
Uzmanından 'florür' iddialarına cevap: Çocuğun zekasını etkilemiyor
11.03.2021 - 04:53 | Son Güncelleme: 11.03.2021 - 04:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sosyal medyada yayılan diş macunlarında bulunan florürün, ‘çocuklarda zekâ geriliğine yol açtığı’ ile ilgili bilimsel verilere dayanmayan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Özge Bektaş, “Diş çürüklerini önlemek için kullanılan ürünler, toksik dozda florür içermez. Diş hekimleri tarafından doğru zamanda, doğru yöntemle, doğru konsantrasyon ve miktarda kullanıldıkları sürece güvenlidir” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : florür,diş fırçalama,
773757 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/773757.aspx
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