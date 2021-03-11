Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başta diş macunu olmak üzere pek çok üründe bulunan florürün diş çürüğüne karşı etkisinin ispat edildiğini ve çocuk diş sağlığı bakımından son derece güvenli olduğunu ifade eden Bektaş, “Özellikle üç yaş altı çocuklarda görülen erken çocukluk çağı çürüğünün önlenmesi ve çocuğun diş enfeksiyonu yüzünden problem yaşamaması için florürün koruyucu etkisinden faydalanmak şart” diye anlattı.