Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ateş, kuru öksürük ve solunum güçlüğünün yanı sıra ciltte kızarıklık ve döküntü de hastalığın en yaygın belirtileri arasında bulunuyor. İngiltere’de King's College London’da yapılan araştırma, Covid-19’luların yüzde 21’inde tek belirtinin cilt döküntüsü olduğunu ortaya koydu. Yüzde 17’sinde de önce ciltte döküntü başladı, sonra bunu diğer belirtiler takip etti. Kabarcıkların da oluşabileceği döküntüler tüm vücudu kaplayabiliyor. Araştırmaya göre, Covid testi pozitif çıkanlarda cilt döküntüsü ihtimali enfekte olmayan kişilere göre yüzde 67 daha fazla. İngiltere Dermatoloji Dergisi’nde yayımlanan araştırma raporunda, “Cilt döküntüleri Covid-19’lularda pozitif süprüntü testinin habercisi olabilir. Döküntüleri önceden teşhis etmek vakaları erken tespit etme açısından önemlidir” denildi.