Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Akdeniz Üniversitesinin katılımcı olduğu Kayseri Erciyes Üniversitesinin koordinasyonunda düzenlenen kongrede, kalbi besleyen koroner damarlar dışındaki çevresel damarlarda yaşanan sertleşme ve tıkanıklık gibi sorunları içeren "periferik arter" hastalıkları değerlendirildi.

Kongreye ABD'den Hong Kong'a, Suudi Arabistan'dan İngiltere'ye kadar farklı ülkelerden kardiyolog, kalp damar cerrahı, nörolog ve radyologlardan oluşan yerli ve yabancı 140 bilim adamı katıldı.

Canlı yayında 25 ameliyatın yapıldığı kongrede, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ekiplerince de damar tıkanıklıkları olan dört hasta girişimsel yöntemlerle ameliyat edildi. Ameliyatlar, dünya genelinde binin üzerinde üniversite ve hastanede canlı olarak takip edildi.

"50 metre yürüyemeyen hastamız, bir gün sonra yürüyerek taburcu oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umuttan Doğan, başarılı geçen kongrenin sağlık alanında Türkiye'nin gücünü ortaya koyduğunu belirtti.

Özellikle canlı ameliyatların dikkat çektiğini aktaran Doğan, kongreye hazırlık sürecinde canlı yayında ameliyat yapmaları için ABD ve Avrupa'nın önde gelen merkezleriyle iletişime geçtiklerini ancak Kovid-19 nedeniyle acil olmayan ameliyatları durdurdukları, sadece konuşmacı olarak katılım sağlayacakları yönünde bir taleple karşılaştıklarını ifade etti.

Böyle bir süreçte canlı yayında yapılan 25 operasyonun katılımcıları oldukça etkilediğini kaydeden Doğan, şöyle devam etti:

"Akdeniz Üniversitesi olarak da dört başarılı operasyona imza attık. Sadece iğne ile girdiğimiz, cerrahi kesi yapmadığımız operasyonlarla kapalı olan damarların açılmasını sağladık. Ameliyat öncesi 50 metre yürüyemeyen hastamız, bir gün sonra yürüyerek taburcu oldu. Kompleks ve yeni tekniklerle yapılan operasyonlar, dünyada alanında lider hocaların takdirini kazandı."

Doğan, organ nakilleri ile adını dünyaya duyuran Akdeniz Üniversitesinin kardiyoloji alanında da önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, çok genç ve başarılı bir ekibe, ciddi bir altyapıya sahip olduklarına dikkati çekti.

Doğan, kongrenin yapılmasında emeği geçen Kayseri Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Nihat Kalay ve Prof. Dr. Ömer Göktekin ile Lokman Hekim Üniversitesinden Prof. Dr. Özcan Özdemir'e de teşekkür etti.