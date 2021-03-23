Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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İnsanlık tarihinde en büyük ölüme yol açan enfeksiyon 1300 yılında görülen ve toplumun yüzde 50’sini etkileyerek 200 milyon kişiyi öldüren kara veba. Bunu diğer veba türleri ile İspanyol gribi ve HIV/AIDS izliyor. 1919 yılında görülen İspanyol gribi toplumun yüzde 2,5’ini etkileyerek 45 milyon kişinin ölümüne yol açmıştı. 1981 yılında ortaya çıkan HIV/AIDS virüsü ise bugüne kadar 30 milyon kişinin ölümüne sebep oldu. Covid-19 virüsü ise şu ana kadar insanların yüzde 0,03’üne bulaştı.