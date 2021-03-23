Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Yeteri kadar su içmemenin özellikle ileri yaşlardaki kişiler için tehlikeli olduğuna ve susuzluğun zihin bulanıklığına kadar giden bozulmaya kadar uzanabildiğine dikkat çeken Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, susuzluğun en çok böbrekleri etkilediğini söyledi. Erk, “Böbrekler vücudumuzda su ve elektrolit dengesini sağlayan, kan basıncını düzenleyen ve çeşitli hormonları salgılayan organlardır. Su, böbreklerin çalışması için çok önemlidir. Yeterli miktarda su tüketmemek orta ve uzun vadede, idrar yolu enfeksiyonlarına, böbrek taşı oluşumuna, böbrek, kalp ve sindirim sistemi hastalıklarının tetiklenmesine sebep olur. Vücutta oluşan atıkların idrar yoluyla uzaklaştırılması için yeterli miktarda su tüketimi sağlanmalıdır. Su tüketim miktarları, sağlıklı yetişkin bir kadında günde ortalama 2, erkekte ise 2,5 litre olmalıdır” dedi.