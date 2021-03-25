Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Aşının yoğun bakıma yatan hasta popülasyonunda da değişikliğe yol açtığını beliren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya "Aşıdan dolayı yaşlılarda hastalık görülme oranı azaldı ve hastalık genç nüfusa kaydı" dedi.

65 yaş üstü ağır hasta sayısının oldukça azaldığını belirten Prof. Dr. Özkaya "Devletimizin uyguladığı aşı politikaları sayesinde yaşlıları aşılanmaya başladığı için onlarda ciddi anlamda hastalık görülme oranı azaldı ancak tedbirsizlikler yüzünden gençlerde rakamlar arttı. Bundan sonra 60 yaş altındakileri de aşılamak gerekiyor. Hasta kriterimizi değiştiren tek durum aşı oldu" diye konuştu.

Hastaneye yatan hastalarda aşının etkisini gördüklerini belirten Prof. Dr. Özkaya “Servisimizde yatan 50 yaşındaki çiftimizden biri sağlıkçı ve aşı olmuş. Diğeri olmamış. Her ikisi de pozitif olmasına rağmen aşı olan hastamızın akciğerlerinde hiçbir lezyon yok. Yine aynı yaştaki eşi aşı yapılmadığı için akciğerlerinde Covid-19 lezyonlarıyla uğraşıyoruz. Aile içi bulaşlarda yaşlı anne baba daha hafif geçirirken genç çocukları daha ağır tablolarla karşımıza çıkıyor” dedi. İHA