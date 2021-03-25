Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Az su içen kişilerde diş hastalıklarının arttığını söyleyen Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir “Günlük tüketilen su miktarı azaldığı zaman ağızdaki tükürük miktarı da azalıyor ve ağız daha asidik hâle gelebiliyor. Dolayısıyla asitli ortamda dişlerin dış koruyucu tabakası yıpranıyor ve daha yumuşak hâle geliyor. Böylece dişler daha kolay çürüyor. Özellikle koronavirüs sebebiyle diş hekimlerine başvurunun azaldığı bu dönemde günde en az 2 litre tüketmek gerekir” dedi. Prof. Dr. Tunçdemir, çürükleri önlemenin önemli bir yolunun da dişlerin ön yüzeyleriyle birlikte arka yüzeylerinin de fırçalanması ve ek olarak diş ipi kullanılması olduğunu söyledi.