Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bu tarz testlerin kişileri yanlış yönlendirebileceğini ve güvenirliğinin ispat edilmediğini belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Rümeysa Alaca “Öncelikle ruh sağlığı alanında yapılan tüm testlerin bilimsel ve güvenli olabilmesi için bu testlerin psikolog ya da psikiyatristler tarafından uygulanması ya da yönlendirilmiş olması gerekiyor. Bu testlerin yapılıp sonuçlarının hemen görülebilmesi ve bilgilerin kesin ifadelerle vermesi internette uygulanan testleri daha cazip hâle getiriyor. Bunlara ek olarak, internetteki testleri uygulayan kişiler, test sonuçlarına göre kendileri hakkında olumsuz yargılara ve yalnızca psikiyatristler tarafından konulabilen hastalıklarla ilgili yanlış bilgiye sahip olabiliyor. Dolayısıyla internette dolaşan bu tür testleri yapmak ve sonuçlarına inanmak ruh sağlığını bozabiliyor” dedi.