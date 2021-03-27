Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Fazla kilolarından kurtulmak isteyen, diyet ve sporla sonuç alamayan kişiler için önerilen mide balonu, ameliyata gerek kalmadan, endoskopik yöntemle alternatif çözüm getiriyor. Midenin bir bölümünün çıkarıldığı ameliyatlara göre daha tercih edilebilir bir yöntem olduğunu söyleyen Academic Hospital Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erol Avşar “Mide balonu, geri dönüşü olan bir yöntemdir. Altı ay sonra hasta istediği zaman balonu çıkarttırabilir ve eski hâline dönebilir. Bu yöntemde endoskopla mideye girerek 500 ml sıvıyla şişirilmiş balonu yerleştiriyoruz. Bu şekilde diyet ve egzersizle desteklendiğinde 15-20 kilo vermek mümkün oluyor. Silikonla şişirilen balonlar midede 6 ay kalıyor. Bazı hastalarda mide balonu belli aralıklar tekrar uygulanabilir” dedi. Daha önce mide operasyonu geçirmiş ve mide hacminde küçülme yaşamış kişilere balon yapılmadığını belirten Prof. Dr. Avşar “Yemek borusunda darlık, mide fıtığı veya midede ülser varsa bu kişilere mide balonu uygulanmaz” diye anlattı.

TEKRAR KİLO ALINABİLİR

Balon çıktıktan sonra tekrar kilo alınabileceğini belirten Prof. Dr. Avşar “Bu noktada diyetisyen kontrollerine düzenli şekilde devam etmesi ve diyetisyen tavsiyelerini takip etmesi çok önemli. Bol bol sıvı almak ve yürüyüşe çıkmak gerekir” dedi.