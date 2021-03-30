Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzun zamandır beklenen Covid-19’un kaynağına yönelik araştırma raporunun bazı bölümlerini yayınladı. Çin ve DSÖ tarafından yürütülen araştırmanın ön bulguları, virüsün yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaşmasının en muhtemel senaryo olduğunu gösteriyor. Virüsün bir laboratuvardan sızmış olabileceği teorisi "son derece düşük ihtimal" olarak görülüyor. Rapor, virüsün yarasalardan insanlara doğrudan yayılmasının en muhtemel ikinci senaryo olarak görüldüğünü iddia ediyor. Çalışmayı derleyen ekip, pandemiyi neyin tetiklediğine dair daha fazla araştırma yapılmasını istedi, ancak laboratuvar sızıntısı hipotezinin kaldırılmasını tavsiye etti. Vuhan misyonuna liderlik eden DSÖ uzmanı Peter Ben Embarek, raporun doğruluk kontrolü yapıldığını birkaç gün içinde kamuoyuna açıklanacağını söyledi. Trump yönetimi ise Pekin'i hastalığın yayılmasından sorumlu tutmuş, hatta DSÖ’nün Çin'in pandemideki rolünü örtbas ettiğini iddia etmişti. Yine aynı şekilde Eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Covid-19'un bir Vuhan laboratuvarından sızmış olabileceğini iddia etmişti.