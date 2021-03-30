Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Amerikan ilaç devi Pfizer ile Alman firması BioNTech, birlikte dünyada ilk koronavirüs aşısını geliştirerek insanlık için ümit olmuşlardı. Şimdi bu birliktelik sona eriyor. Pfizer icra kurulu başkanı Albert Bourla, gen temelli teknoloji konusunda Alman firmasından yeterli bilgi aldıklarını, tek başlarına mRNA aşıları üretebileceklerini açıkladı. Bourla, New York’ta mRNA odaklı laboratuvarlarında en az 50 bilim adamı istihdam ettiklerini ifade etti. Firma ayrıca özel hammaddeler de elde etti ve klinik deneylere başladı. Bourla, “BioNTech’le çalışmayı sevdik ama artık onlarla çalışmak zorunda değiliz. Kendi uzmanlığımızı geliştirdik” ifadesini kullandı. İki firma arasındaki sözleşmenin süresi temmuz ayında doluyor. Görünen, Pfizer’in temmuz sonrası yoluna tek başına devam edeceği… Pfizer-BioNTech aşısının beyni, başında Türklerin olduğu Alman firmasıydı.