Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Covid-19 Türkiye sınırlarına girmeden önce ilgili kuruluşu TÜBİTAK çatısı altında bilim adamlarını bir araya getirdi. Ardından virüsle mücadele edebilecek aşı ve ilaç geliştirme hazırlıkları başladı. Oluşturulan TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu kapsamında 8'i aşı, 9'u ilaç olmak üzere 17 proje üzerinde çalışmalar yoğunlaştı. Platform bünyesinde inovatif bir yöntem olarak kabul edilen VLP temelli aşı çalışması da başlatıldı. ODTÜ'den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesinden Prof. Dr. İhsan Gürsel çiftinin ortak projesiyle geliştirilmeye başlanan aşı adayının 27 Mart’ta Faz-1 çalışmalarına geçildi. Üç gün sonra da Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Covid-19 aşı adayları listesine girmeyi başardı. Böylelikle dünyada bu türde klinik aşamaya geçen 4'üncü aşı adayı oldu. Güzel haberi sosyal medyadan duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “VLP temelli aşılar oldukça yenilikçi bir yöntem. Mutasyonlu virüse karşı da kolay uyarlanabiliyor. Ayın 18’ine kadar virüse yakalanmazsam gönüllü olacağım. Sene sonundan önce aşı elimizde… 50 milyon doz aşı üretebilecek tesisimiz de hazır" bilgisini paylaştı.

VLP AŞI NEDİR?

VLP tipi aşılarda, geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak bir şekilde taklit ediyor. Bu parçacıklar bağışıklık tepkisi uyandırırken hastalığa da sebep olmuyor.