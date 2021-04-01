Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında dünya genelinde aşılama çalışmaları devam ederken, Covid-19 aşısı ile akıllara gelen ABD merkezli Johnson & Johnson firmasından şok eden itiraf geldi. Johnson & Johnson firma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ABD merkezli biyofarmasötik şirketi olan Emergent BioSolutions'ın ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Baltimore kentinin East Baltimore bölgesinde yer alan tesislerinde Covid-19 aşılarının üretimi sırasında 2 maddenin bir biriyle karıştırılması nedeniyle yaklaşık 15 milyon doz aşının hatalı olduğu ifade edildi. Firma yetkilileri, "Herhangi bir karmaşık biyolojik ilacın veya aşının imalatında olduğu gibi yeni bir sürecin başlangıcı, üretimin onaylandığından ve son ürünün yüksek kalite standartlarımızı karşıladığından emin olmak adına test çalışmaları ve kalite kontrollerini içerir. Bu kalite kontrol süreci, Emergent BioSolutions'ın kalite standartlarını karşılamayan bir parti ilaç maddesini tespit etti" ifadelerini kaydetti. Hatalı aşıların üretiminde Emergent BioSolutions ve ABD Gıda ve İlaç Dairesini (FDA) suçlayan Johnson & Johnson, "Bu parti, üretim sürecimizin doldurma ve tamamlama aşamalarına asla ulaşmadı" dedi.

FDA yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen tesiste hatalı aşı olayına ilişkin araştırma yürütüldüğünü aktarıldı. Baltimore tesisi için FDA tarafından yetkilendirme bekleyen Johnson & Johnson'ın ise ABD'deki aşılarının gelecekteki sevkıyatlarında gecikme yaşanabileceği belirtildi. Firmadan, aşı stokları ve gelecek aşı teslimatları hakkında henüz bir açıklama ise yapılmadı.

Hatalı Johnson & Johnson aşıları, Avrupa'nın aşı krizinde tuz biber oldu

Avrupa'da salgınla mücadele kapsamında Covid-19 aşılarına olan talebin giderek artması ve firmaların aşı stoklarının artan aşı taleplerini karşılamada yetersiz kalması, Avrupa ülkelerinde aşı krizine neden olmuştu. Covid-19 aşılarına olan talebin arttığı son zamanlarda AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşmasına neden olduğuna dair şikayetlerin gündeme gelmesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) sahte Covid-19 aşılarına karşı uyarıları ve ülkeler arasında yaşanan aşı anlaşmaları hususundaki karar ayrılıkları, aşı krizi yaşayan Avrupa ülkelerinde gerginliği daha da arttırmıştı. ABD'li Johnson & Johnson'ın milyonlarca Covid-19 aşısının ziyan edildiğine dair açıklaması ise yaşanan aşı krizine tuz biber olurken yaşanan olay akıllara, ABD'nin hali hazırda Avrupa'ya yetersiz olan aşılara olan talebin artmasına neden olabileceği sorularını getirdi.