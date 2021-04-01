Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de bilim insanları yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastanede yatan kişilerin yaklaşık üçte birinin taburcu edildikten sonraki dört ay içinde ileri tedavi için yeniden kabul edildiğini ve aynı dönemde hastaların sekizde birinin öldüğünü tespit etti.

Covid-19’un endişe veren uzun vadeli etkisi, doktorları, organ hasarının erken belirtilerini ve virüsün neden olduğu diğer komplikasyonları tespit etmek için eski koronavirüs hastalarını takip etmeye sevk etti.

48 BİN KİŞİ İNCELENDİ

London College Üniversitesi, İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi ve Leicester Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören ve 31 Ağustos 2020'ye kadar taburcu edilen yaklaşık 48 bin kişinin tıbbi kayıtlarını, genel popülasyonda eşleşen bir kontrol grubundan alınan kayıtlarla karşılaştırdı. Kayıtlar, bir dizi solunum, kalp, böbrek, karaciğer ve diyabet gibi metabolik hastalıklar için yeniden kabul, ölüm ve teşhis oranlarını izlemek için kullanıldı.

140 GÜNÜN ARDINDAN TABURCU OLAN HASTALARIN ÜÇTE BİRİ HASTANEYE YENİDEN BAŞVURDU

Sonuçlarda, ortalama 140 günlük bir takip süresinin ardından hastaneden taburcu edilen Covid-19 hastalarının yaklaşık üçte birinin yeniden hastaneye kaldırıldığı, sekizde birinin ise öldüğü görüldü. Bu oranların kontrol grubunda görünenden çok daha yüksek olduğu belirtildi.

London College Üniversitesi Sağlık Bilişimi Enstitüsü'nden Dr. Amitava Banerjee, “Bu çok ciddi bir durum. Burada kesin olarak Covid-19’un iyi huylu bir hastalıktan çok uzak olduğunu gösteriyoruz. Organ bozukluğunu erken teşhis edebilmemiz için Covid-19 sonrası hastaları izlememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Dört aydan fazla süren açıklanamayan semptomlar genellikle "uzun Covid" veya "post-Covid sendromu" olarak tanımlanır, ancak doktorlar hala enfeksiyonun neden olabileceği uzun vadeli organ hasarı kalıpları üzerinde çalışıyor ve nedeni tam olarak bilmiyor.

70 YAŞIN ALTINDAKİLERDE RİSK DAHA YÜKSEK

Kontrol grubuna kıyasla eski Covid hastalarında yeni solunum ve kalp hastalıkları, diyabet teşhisi ve birden fazla organın işleviyle ilgili sorunlar ortaya çıktı. Taburcu olduktan sonra çoklu organ işlev bozukluğu ayrıca 70 yaşın altındaki hastalarda daha yüksek olduğu belirtildi.

Diğer taraftan çalışma, kalp hastalığı, diyabet ve solunum hastalıkları gibi mevcut durumların insanları ciddi Covid-19 hastalığı riskine sokarken, enfeksiyonun kendisinin bu tür tıbbi sorunlara neden olabileceğini ortaya koydu.

Banarjee, "Şimdiye kadar kalp hastalığı, böbrek hastalığı ve diyabeti Covid hastaları için risk faktörleri olarak düşünme eğilimindeydik, ancak bunlar aynı zamanda Covid'in de komplikasyonlarıdır," dedi.

İngiliz Tabipler Birliği sendikası tarafından yayınlanan haftalık hakemli bir tıp dergisi olan BMJ’de yayımlanan çalışmanın yazarları, “Riskteki artış yaşlılarla sınırlı değildi ve etnik kökenler arasında tek tip değildi. Covid-19 sonrası sendromun teşhisi, tedavisi ve önlenmesi, organa veya hastalığa özgü yaklaşımlar yerine entegre yaklaşımlar gerektirir ve risk faktörlerini belirlemek için acil araştırmalara ihtiyaç vardır. Bulgularımız, Covid-19 ile ilişkili sorunların hastaneler ve daha geniş sağlık sistemleri üzerindeki uzun vadeli yükünün önemli olabileceğini gösteriyor " uyarısında bulundu.