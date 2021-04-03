Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde burundan sprey olarak uygulanan yerli intranazal Covid-19 aşısını gündeme getirdi. Ardından bu spreyin özellikleri merak konusu oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent’te kurulu Nanografi firması Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Deli, merak edilenleri anlattı. Aşı çalışmasına geçen yıl şubat ayında başladıklarını belirten Deli “Klinik öncesi çalışmaları tamamladık. Çok yakında Faz-1’e geçeceğiz. Intranazal aşı, inaktif ve mRNA aşı modellerinden farklı olarak protein temellidir. İlk dozların üretimi, İyi Üretim Uygulamaları (GMP) sertifikasına sahip tesiste başladı. Bağımsız laboratuvarlarda gerçekleştirilen testlerde Vuhan suşuna karşı geliştirilen intranazal aşının İngiltere varyantına karşı da etkili olduğu ortaya çıktı. Aşı, yeni varyantlara karşı hızlı bir şekilde düzenlenebiliyor. Bu yıl içinde klinik çalışmaları tamamlamayı düşünüyoruz. Faz-3 sonrası ruhsatlandırma sürecini hızlandıracağız. Mevcut kapasitemizle yılda 250 milyon doz üreteceğiz” dedi. Öte yandan Yunus Emre Deli’nin verdiği bilgiye göre intranazal uygulama modeline dayanan protein temelli yerli Covid-19 aşısı bir platform olarak geliştirildi. Böylelikle farklı hastalıklar için de aşı tasarımları yapılabilecek, Türkiye’nin diğer aşı gereksinimleri de yerli çalışmalarla giderilebilecek. Türkiye’de vatandaşlara hâlihazırda inaktif ve mRNA olmak üzere iki farklı aşı teknolojisi sunulurken intranazal aşının da tercih sürecindeki çeşitliliği artıracağı tahmin ediliyor.