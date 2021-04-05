Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah sporundan önce de yağlar yanarken en iyi sonuçlar, şaşırtıcı şekilde gün ortasında elde edildi. Kafein, sporda performans artıran unsurlardan biri olarak bilinir ve eskiden beri dünyada çoğu sporcu tarafından dayanıklılık ve fiziksel kabiliyetlerini artırmak için kullanılır. Yaygın kullanımına rağmen kafeinin oksidasyon ve yağ yakma özelliğine dair bilimsel deliller İspanya’da Granada Üniversitesi’ndeki araştırmayla yeni ortaya çıktı. Araştırmaya liderlik eden Doçent Francisco José Amaro-Gahete, yağ yakılması için en iyi neticenin, aç karna, koyu bir kahveyle öğlen vakti alınabileceğini ifade etti.