Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anne sütünün enfeksiyonları önlemek dışında kanser hücrelerinin çoğalmasını da engellediğini belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Nalan Karabayır “Özellikle altı aydan daha uzun süre emzirilen bebeklerin çocukluk çağı lösemi ve lenfoma riskinin azaldığı tespit edildi. Anne sütü, anneyi de kanserden korur. Bir yıldan uzun süre emzirmek, kadınlarda meme ve yumurtalık kanseri riskini belirgin oranda azaltır” dedi. Dünyada her sene bir milyondan fazla bebek ve çocuğun, anne sütü ile beslenemediği için ishal ve solunum yolu başta olmak üzere enfeksiyonlardan dolayı hayatını kaybettiğini hatırlatan Prof. Dr. Karabayır, “Dünya Sağlık Örgütü, hayatın ilk altı ayında bebeklere tek başına anne sütü verilmesini, sonrasında uygun tamamlayıcı gıdalar ile emzirmenin en az iki yaşına kadar sürdürülmesini tavsiye ediyor” dedi. İHA