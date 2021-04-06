Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Arıca, “Kuersetinin kelliğe çözüm olabileceği ve saç büyüme evresindeki ‘anagen’ fazını uyararak saç dökülmesini engellediği tespit edildi” dedi. Kuersetinin en çok kırmızı soğanda olmak üzere biber, çilek, kuşkonmaz, narenciyeler, kiraz, vişne, domates, kırmızı elma, kırmızı üzüm, brokoli, lahana, kırmızı marul, kızılcık, yaban mersini, ahududu ve çayda bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Arıca, bir kişinin çeşitli gıda kaynakları aracılığıyla günlük olarak yaklaşık 10-100 miligram kuersetin tükettiğinin tahmin edildiğini bildirdi. İHA