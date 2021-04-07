Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NEŞRA DURMAZ - ANKARA

Uzmanlar, pandeminin başından bu yana “Salgından çıkışın tek yolu aşı, aşı, aşı” diyor. Bu söylemin önemi, aşılama çalışmalarının başlamasıyla gözler önüne serildi. Henüz salgının hızı kesilmese de aşılama oranlarının yüksek olduğu ülkelerde, günlük vakalar azalma eğilimine girdi. Nüfusa oranla yüksek sayıda kişiyi aşılayan İsrail, neredeyse tamamen ‘normal’e döndü. Vatandaşlarının yüzde 60’ına aşı yapan İngiltere’de de günlük vakalar 60 binden üç binlere kadar düştü. Türkiye’de ise aşı sayesinde yaşlı hasta sayısı oldukça azaldı. 65 yaş ve üstü vatandaşların son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 3,9 oranında geriledi. Virüs özellikle henüz aşı sırası gelmeyen gençleri daha çok etkilerken ağır vakalardaki yaş ortalaması da 40 ila 50’ye düştü. Ancak nüfusa oranla vaka sayısında başı çeken Karadeniz illerinde, 65 yaş üstü kişilerin aşı olmayı reddetmesi bölgede bulunan hastanelerdeki yükü artırdı. Öte yandan yurt genelinde şu ana kadar yaşlı nüfusun yüzde 90’ı aşılandı. Haziran ayına kadar da aşı sırasının 40 yaş üstüne gelmesi ve yazın etkisi ile vakaların düşmesi bekleniyor. Ayrıca hâlihazırdaki aşıların, virüsten yüzde 75 ila 94 oranında koruduğu biliniyor. Bu arada, salgının başında bir kişi üç kişiyi hasta ederken mutasyon sonrası bir kişi 10 kişiye virüs bulaştırıyor.