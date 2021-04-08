Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bu oran diğer solunum yolu enfeksiyonlarından yüzde 16 ve gripten iyileşen insanlardan yüzde 44 daha fazla. İngiliz araştırmacıların ABD’deki yarım milyon hastanın tıbbi kayıtlarını inceleyerek yaptıkları araştırmaya göre Covid enfeksiyonu geçirenlerin üçte biri, psikolojik veya nörolojik bir durum geliştiriyor. Bu risk hastanede ve yoğun bakımda yatanlarda daha yüksek. Araştırmacılar bu durumun hem stresin etkilerine hem de virüsün beyne doğrudan etki etmesine bağlı olduğunu bildiriyorlar. Ağır Covid-19 enfeksiyonu geçirenlerde en sık görülen durumlar geçi beyin kanaması, inme, Parkinson, Guillain-Barré sendromu, demans, psikoz, duygu durum bozuklukları ve anksiyete bozuklukları şeklinde sıralanıyor.