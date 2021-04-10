Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sebze ve meyvelerin pestisitlerden arındırılması için en etkili yöntemin karbonatlı su ile yıkanması olduğunu söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Negin Azarabadi “Karbonat su çözeltisi ile 12-15 dakika yıkanan elmalarda hem yüzeydeki hem de elma kabuğunun altındaki pestisit kalıntılarının temizlendiğini gösteren çalışmalar var. Bunun yanı sıra yüzde 10’luk tuzlu su çözeltisinin sade suya oranla daha etkili olduğu biliniyor. Karbonat bulamadığınız noktada sebze ve meyvelerinizi tuzlu su çözeltisi içinde bekletebilirsiniz” dedi.