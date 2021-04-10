Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), kıtada sızıntıyla ilgili 5 vaka olduğunu bildirdi. Kılcal damarlardan sızan kan, kas ve vücut boşluklarında birikiyor, bu da kan basıncında ani düşüşlere yol açıyor. Bu durum, tedavi edilmezse organ yetmezliğiyle neticelenebiliyor. EMA, sızıntı vakalarının yanı sıra, AstraZeneca'yla aynı teknolojiyi kullanan Johnson & Johnson firmasının tek doz aşısı hakkında da kanda pıhtılaşmayla ilgili inceleme başlattığını bildirdi. ABD’de 4 klinik, yan etkilerinde dolayı J&J aşısı yapılmasını durdurdu.