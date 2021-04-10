Avrupa İlaç Ajansı (EMA), kıtada sızıntıyla ilgili 5 vaka olduğunu bildirdi. Kılcal damarlardan sızan kan, kas ve vücut boşluklarında birikiyor, bu da kan basıncında ani düşüşlere yol açıyor. Bu durum, tedavi edilmezse organ yetmezliğiyle neticelenebiliyor. EMA, sızıntı vakalarının yanı sıra, AstraZeneca'yla aynı teknolojiyi kullanan Johnson & Johnson firmasının tek doz aşısı hakkında da kanda pıhtılaşmayla ilgili inceleme başlattığını bildirdi. ABD’de 4 klinik, yan etkilerinde dolayı J&J aşısı yapılmasını durdurdu.
AstraZeneca aşısına bir darbe daha: Kılcal damarlarda sızıntı şüphesi
10.04.2021 - 16:11 | Son Güncelleme: 10.04.2021 - 16:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de Oxford Üniversitesi iş birliğiyle koronavirüse karşı AstraZeneca firması tarafından geliştirilen aşının, kan pıhtılaşmasından ölümlere yol açtığı gerekçesiyle Avrupa’nın birçok ülkesinde belli yaşın üstündekilere, İngiltere’de de 30 yaşından küçüklere yapılması yasaklanmıştı. Şimdi bir de aşının kılcal damarlarda sızıntıya yol açtığı ifade ediliyor.
Etiketler : AstraZeneca,
781518 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/781518.aspx
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