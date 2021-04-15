Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir." açıklamasını yaptı.
Koca: Aşının israfı söz konusu değildir
15.04.2021 - 11:05 | Son Güncelleme: 15.04.2021 - 11:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Koca, "Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir." dedi.
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
782828 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/782828.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER