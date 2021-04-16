Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknolojik dünya hızlı bir şekilde hayatın her alanında gelişmeye ve hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Günümüzde bu teknolojik gelişmeler tıp ve medikal sektörünü de etkiliyor. Konuyla ilgili konuşan Op. Dr. Ersin Gönüllü “Yüksek çözünürlüklü üç boyutlu görüntüleme teknikleri, robotik cerrahiler gibi yıllar önce sadece hayalden ibaret olan şeyler hayatımıza çoktan girdi bile. Estetik ve plastik cerrahide ise muayenehane veya klinik ortamında kullanılabilen çeşitli lazer, radyofrekans vb cihazların yanı sıra; ameliyat esnasında da işimizi kolaylaştıran ve nihai sonuç üzerine doğrudan etkisi olan yüksek teknolojili cihazlar uzun zamandır kullanılıyor” dedi.

“Liposuction ameliyatlarında özellikle güç yardımlı ve ultrason yardımlı cihazlar sıklıkla kullanılmaktadır” diyen Op. Dr. Gönüllü, “Ben de günlük pratiğimde bu cihazlardan yoğun bir şekilde faydalanıyorum. Bu cihazların temel amacı cilt altındaki yağlı dokuyu farklı prensipler ile parçalayarak daha kolay bir şekilde vücut dışına alınmasını sağlamaktır. Güç yardımlı cihazın çalışma prensibi cilt altındaki yağlı dokuyu mekanik olarak parçalamak iken, ultrason yardımlı cihazlar ise aynı şeyi ultrason dalgaları yardımı ile yapar.

Bu cihazlar hem liposuction esnasında cerrahın harcadığı eforu en aza indirirken aynı zamanda cilde yakın daha yüzeysel bölgelere de liposuction yapılabilmesini de mümkün kılarak güvenli bir şekilde alınabilecek cilt altı yağlı doku miktarının da artmasını sağlayabilirler. Bu sayede cilt altından maksimum miktarda yağlı doku alınarak hastaya da maksimum fayda sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Gönüllü özellikle kadın hastaların birçoğunda gövde bölgesindeki fazlalıkların yanı sıra kalçanın üst ve yan kısımlarında düzleşme veya çukurlukların mevcut olabildiğini belirterek, “Sadece liposuction yapılarak buralardaki eksikliklerin giderilmesi mümkün değildir. İdeal kum saati vücut görüntüsü için buralardaki sorunların da giderilmesi gerekir. Liposuction esnasında elde edilen yağları uygun şartlarda steril olarak vücut dışına aldıktan sonra bazı özel işlemlerden geçirilerek saflaştırılıp tekrar vücutta eksik olan kalçanın yan ve üst kısımlarına enjekte edilebilir.

Kalçanın özellikle düz ve basık olan üst ve yan taraflarında cilt sıklıkla alttaki kas zarına daha yapışıktır ve buradaki dokular daha serttir. Bu sertliği ve yapışıklığı yenerek cildi gevşetip genişletmek için de ayrıca güç yardımlı liposuction cihazını kullanarak son derece efektif bir cilt genişlemesi elde edilebilir. Bu cihazlar ile yapılan yağ enjeksiyonunda enjekte edilen canlı yağ hücrelerinin dağılımı daha homojen olarak sağlanabilir. Bu da ameliyat sonrasında yaşanabilecek canlı yağ hücre kaybını en aza indirmeye yardımcı olur ve ameliyat sonucunu doğrudan olumlu yönde etkileyebilir” dedi.