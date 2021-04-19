Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yaptık. Büyüklerimizi ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı öncelikle korumaya almaya çalıştık. Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
19.04.2021 - 10:55 | Son Güncelleme: 19.04.2021 - 10:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Koca: "Bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yaptık. Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek." dedi.
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,aşı açıklaması,
783859 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/783859.aspx
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