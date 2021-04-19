Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMUNU TETİKLİYOR

Covid-19 salgınında irritabl bağırsak sendromu semptomlarında artış görüldüğüne dikkat çeken Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Birol Özer "Kovid-19 pandemisinde İBS semptomlarında artış ortaya çıkmıştır. Bunun muhtemel sebeplerinden biri yeni tip koronavirüsün mide-bağırsak sistemini etkilemesi, diğeri ise yaşanan yaygın stresin hastalığı tetiklemesidir” açıklamasında bulundu.

DERİ HASTALIKLARINDA ARTIŞ VAR

Koronavirüsle mücadele sürecinde strese bağlı bütün deri hastalıklarında da artış yaşandı. Uzmanlara göre, daha önce hiç sivilcesi olmayan insanlarda dahi siyah noktalar, yağ butonları ve sivilcelenmeler baş gösterdi. Elleri sık yıkamak ve dezenfektanlar da ciltte tahşire yol açtı. Sedef hastalığı, vitiligo, kurdeşen, egzamalar, sivilcelerde artış oldu.

VERTİGO VAKALARI DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

Uluslararası Vestibüler Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin'a göre hastalık, endişe, stres, baş dönmesi (vertigo) vakalarındaki görülme sıklığını artırdı.

DEPRESYON VE ANKSİYETE BOZUKLUKLARINI DA ARTIRDI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gülcan Kalender Güleç Covid-19'a bağlı en sık, depresyon ve anksiyete bozukluklarının ortaya çıktığını açıklamıştı. Güleç "Anksiyete bozuklukları, daha önce kaygı bozukluğu olan bireylerde alevlendi. Obsesif Kompülsif bozukluğu olan bir hastaya sosyal mesafe ve hijyenden, küçücük nereden geldiği belli olmayan hastalık etkeninden bahsedildiğinde bu semptomları çok şiddetlendi. Salgın bittiğinde yıllar içinde bile travma sonrası stres bozukluğu geliştirebilir" açıklamasında bulundu.

OBEZİTE PATLADI

Çocuklarda obezite arttı. Kilo artışının karaciğer yağlanmasına sebep olduğuna dikkat çeken Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Duman özellikle karaciğer işlevlerideki bozulmanın Covid 19 yakalanma riskini de artırdığını ve hastalığın daha ağır seyrettiğini açıkladı.

GÖZLER BOZULDU

Covid 19 sebebiyle ekranlarda geçirilen süre arttı. Bu durum çocuklarda otizm artırdı. Bu arada aileler dışarı çıkamadıkları için pandemide otizmin fark edilmesi zorlaştı.

Göz hekimlerine göre bilgisayar, tablet ve telefon ekranlarına maruz kalan çocuklarda miyop oranı Covid-19'la birlikte arttı. Çin'de yapılan araştırmada 2020 yılında miyopluk görülme sıklığının önceki yıllara göre 6 yaşındaki çocuklarda 3 kat, 7 yaşındaki çocuklarda 2 kat, 8 yaşında 1,4 kat arttığı tespit edildi.

KANSER Mİ COVİD Mİ?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen "İnsanlar, hastalık kapma ya da hastalık bulaştırma endişesiyle hastanelere başvurudan, hekimden ve ameliyathanelerden uzak durdular diyebiliriz. Geniş sosyal grupların bulunduğu alanlarda hastalık bulaşı çok daha kolay ancak ilk düşünülen ve uzak kalınması gereken yer hastane olmamalı. Klinik gözlemlerimize göre, hastalar, bu dönemde tanılarını olabildiğince geciktiriyor. Covid-19'dan olan ölüm korkusu gayet net bir şekilde kanserden olan ölüm korkusunu yendi. Oysa corona virüsten olabilecek en fazla ölüm oranı yaşlı gruplarda yüzde-13-15'e varıyor. Uzun zamandır bu kadar ileri evrede hasta ile karşılaşmazken, şu anda genç, ileri yaş grubunda daha ileri evre kanserler görmeye başladık" diyerek önemli bir probleme temas etti.