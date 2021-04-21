Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Son günlerde randevu alıp gitmeyenler sebebiyle aşıların çöpe gittiğine ilişkin iddialar ortaya atılmıştı. Ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve aşıların tedarik ve dağıtım sürecinde olduğu gibi kullanım aşamasında da yoğun tedbir alındığı ifade edildi. Çünkü aşılar, saklandıkları buzdolabından randevu sayısına göre çıkarılıyor. Biontech aşısını tercih edenler 6’şarlı gruplar hâlinde içeri alınıyor. Sayı tamamlanmadan aşı açılmıyor. İşin şansa bırakılmadığı hastanelerde, bir damla dahi ziyan edilmiyor. Aşıların açılmasa bile çözününce hemen bozulacağına dair bilgiler de gerçek dışı. Aşıların eksi 80 derecede rutin saklanmasının yanında, kullanıcı için avantajlar sunan farklı saklanma özellikleri de bulunuyor. Şişeler, eksi 25 ila eksi 15 derecede iki hafta muhafaza edilebiliyor. Kuru buz içerisinde de uygun saklama kaplarında 15 gün korunabiliyor. 15 günün sonunda ise aşılar sulandırılmamak kaydıyla 5 gün 2 ve 8 derece arasında bozulmadan duruyor. Aşı sulandırıldıktan sonra 6 saat içinde kullanılıyor.

Koca: Her doz çok kıymetli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca israf iddialarına ilişkin “Kullandığımız aşılar saklama şartlarını haiz merkezlerde uygulanıyor. 'Çöpe gidiyor' iddiaları gerçek değildir. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz” demişti.