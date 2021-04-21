Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) mezunu Özkan Soytürk’ün Türkiye İstatistik Kurumu 2020 Nüfus verileri ile Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’ndan derlediği veriler çarpıcı sonuçlar ortaya çıkartıyor.

Hazırlanan tablolara göre 83 milyon 614 bin 362 nüfuslu Türkiye’de 21 Nisan saat 08.01 itibariyle 20 milyon 421 bin 653 doz aşı uygulandı. Nüfusun yüzde 15,01’ine denk gelen 12 milyon 549 bin 415 kişi 1. doz aşısını oldu. Bunların içinde nüfusun yüzde 9,41’i olan 7 milyon 872 bin 238 kişiye ise 2. doz aşı uygulaması tamamlandı.

Yapılan 20 milyon 421 bin 653 doz aşıdan en fazla payı alan il 3 milyon 224 bin 77 doz ile İstanbul olurken onu 1 milyon 633 bin 361 ile Ankara, 1 milyon 386 bin 303 ile İzmir izledi. Aşıdan en az payı alan il ise 17 bin 230 doz ile Hakkari olurken onu 17 bin 281 ile Bayburt, 24 bin 726 ile Siirt takip etti.

Bu rakamlara rağmen aşılamada en başarılı iller ise bunların hiçbiri değil. 21 Nisan saat 08.01 tarihli verilere göre, 407 bin 763 nüfuslu Edirne’de toplam nüfusun yüzde 25,6’sına (104 bin 399 doz) birinci doz aşı uygulandı. Nüfusuna oranla en fazla birinci doz aşı yapılan Edirne’yi, yüzde 25,54 (138 bin 301 doz) ile 541 bin 548 nüfuslu Çanakkale, yüzde 24,78 (307 bin 313 doz) ile 1 milyon 240 bin 285 nüfuslu Balıkesir ve yüzde 24,73 (53 bin 527 doz) ile 216 bin 460 nüfuslu Sinop izledi.

Nüfusuna oranla en az birinci doz aşı yapılan il yüzde 3,88 (20 bin 842) ile 537 bin 762 nüfuslu Şırnak olurken onu yüzde 4,17 (11 bin 704 doz) ile 280 bin 514 nüfuslu Hakkari ve yüzde 4,67 (98 bin 840 doz) ile 2 milyon 115 bin 256 nüfuslu Şanlıurfa takip etti. Nüfusunun yüzde 13,13’ünün henüz birinci doz aşısını yapabilen İstanbul sıralamada 59., yüzde 18,04 ile Ankara 33. sırada, yüzde 18,53 ile Samsun 30. sırada, yüzde 22,53 ile Amasya 10. sırada, yüzde 20,69 ile Ordu 17. sırada yer alıyor.

18 yaş altı nüfus hesaplamadan çıkarıldığında 2. dozu da olarak aşının koruyucu etkisinden faydalanan yetişkinlerin il nüfuslarına oranında ise başı Çanakkale çekiyor ardından Sinop geliyor. Yapılan 2. doz aşının ilin 18 yaş üstü nüfusuna oranı Çanakkale’de yüzde 20,77 (90 bin 961 doz) olurken onu yüzde 20,29 (35 bin 80) ile Sinop ve yüzde 20,27 (201 bin 77) ile Balıkesir izliyor.