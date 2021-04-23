Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Coşkunöz Holding’e bağlı bilgi teknolojileri şirketi CITS, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi iş birliğiyle acil servislerde kullanılmak üzere, sağlık çalışanlarının hastalarla temasını en aza indiren bir tıbbi cihaz geliştirdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’nde kullanılmaya başlanan PandeMİK isimli cihaz, bir sağlık çalışanının desteğine gerek kalmadan, acile başvuran hastanın ateş ve oksijen satürasyonunu dijital olarak ölçüyor.

Medikal kiosk ünitesinde çalışan ve pandemiye özgü tanı sorularını içeren yazılım ile ateş ölçer ve oksimetre cihazlarından oluşan PandeMİK isimli cihaz, dokunmatik ekranla çalışıyor.

Cihaz, hasta-sağlık çalışanı temasını en aza indirerek hastaların doğru polikliniğe en hızlı şekilde yönlendirilmesini sağlıyor. PandeMİK, dijital termometre ile ateş, puls oksimetre ile oksijen satürasyonu ölçümü yaparak hastaya Sağlık Bakanlığı’nın pandemi tarama algoritmasında yer alan soruları yöneltiyor. Cihaz, kısa sürede triajı tamamlayarak hastayı cep telefonuna gönderdiği SMS ile uygun polikliniğe yönlendiriyor.

CITS Genel Müdürü Ertan Göral, cihaz sayesinde virüsün bulaşma riskini azalttıklarını söyledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da buluşun sağlık-sanayi iş birliği çalışmalarının örnek bir uygulaması olduğunu ifade etti.