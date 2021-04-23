Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taçyıldız, sigara içen kişilerin oruçlu olmaları nedeniyle çok uzun saatler sigaradan uzak durduklarını vurgulayarak, biraz daha sabredip sigarayı hayatlarından çıkartabileceklerini söyledi. İftar saatinde orucu sigara ile açmanın ve arka arkaya sigara içmenin çok önemli sağlık sorunlarına yol açtığına dikkat çeken Taçyıldız, "Uzun saatler, sigaradan ve zararlı etkilerinden uzak kalan vücudu, ne iftar saatinde ne de sonrasında sigara içerek perişan etmeyelim. Hazır uzun saatler sigaradan uzak durmuşken hayatımızdan sigarayı tümüyle ve tamamen çıkaralım. Vücudumuz da, sağlığımız da rahata kavuşsun" diye konuştu.



Sigara kullanımının, insan vücudunun savunma sistemini çökerterek sayısız hastalık ve ölümlere zemin hazırladığına vurgu yapan Taçyıldız, sigara içen kişilere seslenerek şunları söyledi: "Ramazan ayında sigarayı bırakarak hayatınız için çok önemli ve çok kıymetli bir adım atmış olursunuz. Sağlığınız sizi bırakmadan siz sigarayı bırakın. Sigara ve dumanından tümüyle ve tamamen uzak durmak korona virüsten korunmada çok önemli. Sigara içerisinde bulunan nikotinle bağımlılık oluşturuyor. Sigara içen kişiler sadece nikotini değil beraberinde katran ve 4 binden fazla zararlı kimyasal maddeyi solumakta ve vücutlarına almaktadırlar. İçerdiği yüzlerce zararlı maddeyle tüm vücuda çok büyük zararlar veren sigara, başta kalp damar hastalıkları olmak üzere, akciğer kanserine, ağız ve burun boşluğu, yemek borusu, pankreas, mesane, böbrek, mide ve kan kanserlerine ve KOAH’a yol açıyor. Korona virüsten korunmada vücudun bağışıklık sisteminin güçlü olması çok önemlidir. Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddeler, vücudun savunma sistemini çökerterek kişileri korona virüse karşı savunmasız hale getiriyor. Sigaranın akciğerde yaptığı hasarlar, korona virüs enfeksiyonuna maruz kalınması durumunda, ciddi ve hayati tehlikeleri ortaya çıkarabilmektedir. Elektronik sigara da, sigara, puro ve nargile gibi bağımlılık yapıyor. Elektronik sigara, içeriği ve sağlığa zararları itibariyle sigarayla eşdeğerdir. Başta sigara, elektronik sigara, nargile, puro ve alkolden tümüyle ve tamamen uzak durmak, korona virüs ve bir çok hastalıktan korunma konusunda yaşamsal açıdan oldukça önemlidir."