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Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşımızın etkili olduğu mutasyonlar var
28.04.2021 - 13:43 | Son Güncelleme: 28.04.2021 - 13:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BioNTech kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin bugün Alman basın mensuplarına online yaptığı açıklamada, "Hindistan mutasyonunu test etmeye devam ediyoruz. Ancak Hindistan varyantında daha önce test ettiğimiz ve aşımızın etkili olduğu mutasyonlar var, bu nedenle etkili olacağından eminim" dedi.
Etiketler : BioNTech,prof. dr. uğur şahin,aşı,
786216 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/786216.aspx
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