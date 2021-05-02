Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara imzalı üst yazıda, "Dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-19 pandemisinin ülkemizde kontrolüne yönelik dünyadaki ve ülkemizdeki en güncel bilimsel gelişmeler ve deneyimler takip edilerek yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Gelişmeler ışığında salgının ülkeler arasında farklı yaygınlık gösterdiği görülmüştür. Bu kapsamda 15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna, Estonya’dan kara, hava, deniz yolu ile Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye'ye girişlerde PCR testi istenmemesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz ederim" denildi.
Bazı ülkelerden Türkiye'ye girişlerde PCR testi istenmemesi talebi
02.05.2021 - 11:52 | Son Güncelleme: 02.05.2021 - 11:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, İçişleri Bakanlığına iletilmek üzere yazılan üst yazıyla 15 Mayıs'tan itibaren bazı ülkelerden Türkiye'ye girişlerde PCR testi istenmemesi talebinde bulundu.
Etiketler : Sağlık Bakanlığı,pcr testi,
787180 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/787180.aspx
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