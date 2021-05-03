Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:
''Milletçe yaptığımız fedakarlığın vaka sayıları üzerindeki etkisini gördük. Yakında bu fedakarlığının hastane doluluk oranlarına da yansıyacağına inanıyoruz."
"Hastane başvuranların sayısı yarı yarıya düştü. Vaka sayısının düşme sebebi test sayısının düşmesiyle ilgili değildir. Sürecin sonunda bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz. Tedbriler sonuç veriyor. "
"Edirne aşılama programını başarıyla yürüten illerimizden. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. "
AYRINTILAR GELİYOR...