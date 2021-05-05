Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyetisyen Sümeyye Peker, astım semptomlarının azalmasını olumlu yönde etkileyecek beslenme önerilerini paylaşarak, “Yüksek karbonhidrat ve şeker içerikli bir beslenme modelinden ziyade Akdeniz tipi beslenme modeli uygulamalarında fayda vardır” dedi.



Tüm dünyada ve ülkemizde görülme sıklığı giderek artan bir solunum sistemi hastalığı olan astım, beslenme şeklindeki değişimler ve obezite ile de sıkı bir ilişki içerisinde olduğu biliniyor. Astım hastası bireylerin medikal tedavilerine ek olarak, doğru gıdalarla beslenmesi halinde atakların azaldığı da yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıktı. Özel Adatıp İstanbul Hastanesi diyetisyenlerinden Dyt. Sümeyye Peker ise astım semptomlarının azalmasını olumlu yönde etkileyecek beslenme önerilerini paylaştı. Astımlı bireylerin öncelikle normal BKI (Beden Kitle Indeksi) değerleri arasında olması gerektiğini belirten Peker, yüksek karbonhidrat ve şeker içerikli bir beslenme modelinden ziyade Akdeniz tipi beslenme modelini uygulamalarında fayda olacağını dile getirdi.

Beslenme yolu ile bağışıklığı arttırmak astım ataklarını azaltmakta etkilidir

Son zamanlarda yapılan çalışmalarında yüksek miktarda sebze ve meyve tüketimi astım hastalığının gelişme riskinin önüne geçtiğini belirten Dyt. Sümeyye Peker, “Son zamanlarda yapılan çalışmalar gösteriyor ki yüksek miktarda sebze ve meyve tüketimi astım hastalığının gelişme riskinin önüne geçmektedir. Her gün 5 porsiyon yeşil yapraklı sebze ve meyve tüketimi bu ihtiyacı karşılayacaktır. Öğünlerde sebze yemeklerine yer vererek, ara öğünler de ise taze meyve tercih edilerek bu miktarlar kolaylıkla sağlanabilir. Beslenme yolu ile vücuda alınan antioksidanlar da bağışıklığı arttırarak astım ataklarını azaltmakta etkilidir. Beta karoten, E ve C vitaminleri, selenyum içeren gıdalara yönelmek gerekmektedir. Mevsim koşullarına göre taze meyve ve sebzeler tercih edilmeli, bitkisel yağ kullanımı arttırılarak antioksidanlardan zengin menüler hazırlanmalıdır. Omega 3 ile astım hastalığı arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Haftada 1-2 gün yağlı balık (somon, sardalya, uskumru, ton balığı) tüketilmesi, keten tohumu, chia tohumu, ceviz gibi yağlı tohum ve yemişlerin beslenmede yer alması da yine astım semptomlarının azalmasını olumlu yönde etkileyecektir. Son olarak tuz tüketimine dikkat edilmelidir. Yapılan araştırmalarda tuz tüketimi yüksek olan hastaların solunum fonksiyonlarının daha bozuk olduğu belirlenmiştir. Yemekler hazırlanırken atılan tuz, ihtiyacın karşılanması için yeterlidir. İlave tuza ihtiyaç yoktur” dedi.