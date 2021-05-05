Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden, "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars." paylaşımında bulundu.
Bakan Koca haftalık vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı
05.05.2021 - 17:07 | Son Güncelleme: 05.05.2021 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Koca, geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı.
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
788001 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/788001.aspx
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