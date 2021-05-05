Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama kampanyasının hızla devam ettiği Kanada'da, Pfizer-BioNTech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının uygulandığı yaş aralığı güncellendi. Kanada Sağlık Bakanlığına bağlı federal kurum olan Health Canada, Pfizer-BioNTech aşısının minimum kullanım yaşının 16'dan 12'ye indirerek, 12-15 yaş arasındaki çocuklarda da kullanımına onay verdi.

Health Canada Baş Sağlık Danışmanı Doktor Supriya Sharma yaptığı açıklamada, Pfizer-BioNTech aşısının Kanada’da çocuklara uygulanmasına izin verilen ilk Covid-19 aşısı olduğunu belirterek, "Bu, Kanada'da çocuklarda kullanımına için izin verilen ilk Covid-19 aşısı ve Kanada’nın Covid-19 salgınına karşı mücadelesinde önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor” dedi.

Pfizer-BioNTech aşısının çocuklar üzerinde etkili olduğunu bildirmişti

Pfizer-BioNTech tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, 12 ila 15 yaşları arasında 2 bin 200'den fazla çocuğun katıldığı bir klinik çalışmada, aşılarının güvenli ve etkili olduğu, aynı zamanda 12-15 yaşları arasındaki çocuklarda güçlü antikor tepkileri ürettiği kaydedilmişti. Çalışmalar sırasında, plasebo aşısı uygulanan grupta toplam 18 Covid-19 vakası tespit edilmiş, fakat işlevsel Covid-19 aşısı verilen grupta hiçbir enfeksiyon tespit edilmediği belirtilmişti.

EMA ve FDA’ya başvuru yapılmıştı

Pfizer-BioNTech, 30 Nisan’da Avrupa Birliği’nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) aşıya yönelik mevcut acil durum kullanım onayının 12 ila 15 yaş arasındaki çocukları da kapsayacak şekilde genişletilmesi için talepte bulunmuştu.

Şirket ayrıca, 9 Nisan’da da ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) aşının acil kullanım yetkilerinin 12-15 yaş arası çocukları da kapsayacak şekilde genişletilmesini istemişti.

Öte yandan söz konusu aşı, 27 ülkeden oluşan AB’de Aralık ayında 16 yaş ve üstü herkes için kullanım onayı verilmesi ile EMA’nın yeşil ışık yaktığı ilk aşı olmuştu.