Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının haftalık olarak açıkladığı Kovid-19 vaka sayılarında, 27 Şubat-5 Mart tarihlerinde 100 binde 348 vaka ile Türkiye'de en fazla vaka bulunan il konumunda bulunan Samsun, 6-12 Mart tarihlerinde 100 binde 456, 13-19 Mart tarihlerinde yüz binde 508, 27 Mart-2 Nisan tarihlerinde ise 100 binde 678 vaka sayısıyla yine ilk sırada yer aldı.

Valilik koordinasyonunda filyasyon ekiplerinin sayısının artırılması, kentteki işlek caddelerde HES kodu sorulması uygulamasına geçilmesi ve aşılama çalışmasının artmasıyla Samsun, Sağlık Bakanlığının 24-30 Nisan tarihleri için açıkladığı illere göre haftalık vaka sayısında 100 binde 267 vaka ile 42'nciliğe indi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, AA muhabirine, geçen yıl mart ayından itibaren Türkiye'de salgınla mücadelenin sürdüğünü hatırlattı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da dönemsel olarak dalgalanmalar yaşandığına ve belirli dönemlerde zirveyi gördüklerine işaret eden Oruç, "Özellikle bu yılın şubat ayının sonlarına doğru Samsun'daki vakalarımız artmaya başlamıştı. Yaklaşık 4-5 haftalık artış trendinden sonra yeniden azalmaya başladı. Bu azalmayı birinci olarak sağlık çalışanlarının yoğun gayreti ve çabasıyla sağladık. İkinci olarak valiliğimizin koordinasyonunda etkin şekilde denetim yaptık. Üçüncü olarak ise Samsun'da etkin aşılama çalışması yapmış olmamız. Son olarak vatandaşımızın uyumu ile vaka sayımızı azaltmaya başladık." ifadelerini kullandı.

"Kovid-19 renk haritasında mavi olan ilk büyükşehir olmak istiyoruz"

Son 4 haftadır Samsun'da vaka sayısının azalmaya devam ettiğine dikkati çeken Oruç, "Sayısal olarak baktığımızda 100 binde 267 gibi bir vaka sayımız mevcut. Bu rakam da Türkiye'de 42'nci sıraya gerilediğimizi göstermektedir. İnşallah yapacağımız çalışmalarla bu düşüşü devam ettirerek Sağlık Bakanlığının Kovid-19 renk haritasında mavi olan ilk büyükşehir olmak istiyoruz." dedi.

Oruç, Karadeniz Bölgesi'nde en çok aşı yapılan kentin Samsun olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"500 bin doz civarında aşı yapılmış. Bunların 285 bini birinci doz aşı ve her sağlık tesisimizde yapılmaktadır. SinoVac aşısı hem aile sağlığı merkezlerinde hem de hastanelerde yapılmaktadır. BioNTech aşısı ise Samsun'daki tüm kamu hastanelerinde ramazan ayı olması nedeniyle saat 24.00'e kadar yapılmaktadır. Vatandaşlarımız iftardan sonra da aşıya gelmekteler. Aşıyı daha yaygın hale getirdik vatandaşlarımız randevularını aldıkça bu oranı biraz daha yükseğe çıkaracağız. Toplumsal bağışıklık oranımızı aşı ile ne kadar erken yükseltebilirsek pandemi ile mücadelemizde o kadar erken başarıya ulaşırız. Aşı zamanı gelen vatandaşlarımızın 182 veya MHRS'den randevusunu alarak sağlık tesislerimizde aşılarını yaptırmaya gelmelerini istiyoruz."

Aşı çalışması başlamadan önce Kovid-19 nedeniyle sağlık çalışanlarından hayatını kaybedenlerin olduğunu aktaran Oruç, "Aşılama başladıktan, özellikle çift doz aşı yapıldıktan sonra hiçbir sağlıkçımız yoğun bakıma yatmadı, hiçbir sağlıkçımızı kaybetmedik. Gerçekten bu, büyük bir başarıdır. Geçen yıl kasım ve aralık döneminde yaşadığımız pikte yoğun bakım yükü, bu yıl şubat ve mart ayında yaşadığımız pikteki yoğun bakım oranına göre yarı yarıya fazlaydı. Aşının ciddi manada etkili olduğunu, özellikle hastaneye ve yoğun bakıma yatışlarda ciddi faydasının olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Salgının artış döneminde yoğun bakım doluluk oranın yüzde 70'e ulaştığını vurgulayan Oruç, şunları kaydetti:

"Vaka sayılarının artması ile ister istemez hastanelerdeki vaka yükümüz artıyor. Yoğun bakımlar, sonra entübeler ve sonra da vefatlarımız artıyor. Pik döneminde hastanelerimizde yük arttı ama çok şükür ki hiçbir hastamız yer sıkıntı yaşamadan bu döngüyü sağlamış olduk. Vakalar azalmaya başladıkça hastanelerdeki yükümüz, aynı şekilde yoğun bakımlardaki doluluk oranımız da azalmaya başladı. Bundan sonra vakalarımız azaldıkça hastanelerdeki yükümüz çok daha azalacaktır diye düşünüyorum."