Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikalı araştırmacılar, Covid-19’dan ölenlerin sayısını 6,9 milyon olarak tahmin ediyor. Ölümlerin resmi açıklamadan çok daha fazla olmasına ise iki sebep gösteriliyor. Birincisi, İngiltere, ABD ve İtalya gibi gelişmiş Batı ülkeleri de dahil, salgının ilk dönemlerinde yeterli miktarda test yapılmadığı için çoğu Covid-19 vakasının kayıtlara geçmemesi. Yani çoğu Covid-19 hastası, teşhis konulamadan hayatını kaybetti. İkinci sebep ise gelişmekte olan ülkelerde sağlık sisteminin zayıf olması. Washington Üniversitesi Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Kurumu, dünyada salgında en çok can kaybı yaşanan ABD’de gerçek ölüm sayısının resmi olarak açıklanan 574.043 yerine 905.289 olduğunu bildirdi. Kurum, ölüm sayısının 200.000’lerde göründüğü Hindistan ve Meksika’da ise gerçek rakamın 600.000’lerin üzeri olduğunu açıkladı.