Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Salgın bitene kadar her kişiye hatırlatma dozlarının mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Balık, “Hatırlatma dozlarının kaç ay aralıklarla yapılacağı aşıya göre değişebilir ve bu süre Faz 3 çalışmalarının son raporları çıktıktan sonra ve kullanımda olan aşıların etkinlik sürelerinin takibinden sonra kesinleşecektir. Gözlemlerimize göre inaktif aşılarda altı ayda bir, diğer aşılarda ise sekiz ay ve bir buçuk yıl arasında tek doz hatırlatma aşısı yapılması uygun olacaktır” dedi.

FARKLI AŞI OLABİLİR

Başlangıçtaki immün sistem öğrenene kadar kullanılması gereken dozların aynı aşıyla olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Balık, “Yani kişi ilk dozu hangi aşıdan olduysa ikinci dozu ondan yaptırmalı ama altı ay ya da bir yıl sonra yapılacak hatırlatma dozu farklı bir aşıdan da olabilir. Mesela BioNTech ya da Sinovac yaptıran kişi üçüncü dozu kendi yerli aşımızdan yaptırabilir. Hatırlatma aşısı için tek doz yeterlidir. Bu uygulamadan sonrasında ise hastalığa karşı sürekli korunmak için her sene tek doz Covid-19 aşılarından istenilen biri yaptırılmalı” diye konuştu.