Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Düzenli kan bağışı yapılmasının sağlık açısından önemli avantajları olduğunu söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdal Kurtoğlu “Düzenli kan bağışının, kalp krizi ve kanser riskini azalttığına, damar hastalıklarını engellediğine, kolesterol ve kan şekeri düzeylerini normalleştirdiğini gösteren bilimsel veriler mevcut. Ayrıca düzenli kan bağışı ile her bağış sırasında yapılan testler vasıtasıyla mini bir check-up yapılmış olur. Erkekler 90 günde bir, kadınlar 120 günde bir kan bağışında bulunabilirler” dedi. Covid-19 aşısı olanların da kan bağışı yapabileceklerini belirten Prof. Dr. Kurtoğlu, “Aşının üstünden herhangi bir sürenin geçmesine gerek yoktur. Aşılanmış kişinin bağış anında ateş, hâlsizlik, kas ve eklem ağrısı gibi şikâyetleri yoksa ve kendisini iyi hissediyorsa kan verebilir” açıklamasında bulundu.