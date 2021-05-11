Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, "hızlı bağışıklama için tek doz BioNTech yapılabilir" önerisinde bulundu ve aşının kalıcı ve etkili korunmanın sağlanabilmesi için mutlaka ikinci dozun uygulanması gerektiğini belirtti.

Koronavirüs salgınından korunmak ve hastalığı kontrol altında tutabilmek için toplumsal bağışıklamada en az yüzde 70 seviyelerine gelinmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Balık, salgının ancak ve ancak dünya genelinde bağışıklığın sağlanmasıyla kontrol altına alınabileceğini vurguladı.

Türkiye'nin aşı teminine paralel olarak 14 Ocak 2021'de toplumsal aşılama sürecine başladığını anımsatan Prof. Dr. Balık, aşıların koruyuculuk oranlarının birbirine yakın olduğunu söyledi. Balık, ancak aşıların etkinlik ve koruyuculuk seviyelerinin ne kadar zaman içinde başlayacağının farklılık gösterdiğini ifade etti.

Balık, Türkiye'de şu an kullanımda bulunan Sinovac ile BioNTech aşılarında da gelişen antikor seviyelerinin, birinci ve ikinci dozda farklı olduğunu anlattı.

Kalıcı ve etkili korunmanın sağlanabilmesi için Sinovac ve BioNTech aşılarının mutlaka iki doz yapılması gerektiğine işaret eden Balık, şu bilgileri paylaştı:

"BioNTech aşısında tek doz yapıldıktan 10 gün sonra belli ölçülerde korunma başladığı ve hatta bulaştırıcılığı da engellediği görüldü. Aşı tedarikinde küresel bir sorun yaşandığından, bu sonuç göz önünde tutularak, İngiltere başta olmak üzere bazı ülkelerde ikinci doz uygulaması ötelenmeye başlandı. Birinci doz sonrası etkinliği görüldüğünden daha fazla kişiyi aşıya kavuşturabilmek için böyle bir uygulama yapıldı. Ama mutlaka ikinci dozun yapılması için aşı temininin sözleşmelerle sağlama alınması lazım."

"ELDEKİ AŞILARIN HEPSİ YAPILIP İKİNCİ DOZLAR ERTELENEBİLİR"

BioNTech aşısının ikinci dozunun, daha önce ilkinden 28 gün sonra yapıldığını anımsatan Balık, ancak son veriler ışığında, ikinci dozun yaklaşık 3 aya kadar ertelenebileceğinin ortaya konulduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Balık, bu nedenle aşı temininin garanti altına alınması halinde, nüfusun ilk doz aşılarının yapılabileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci doz aşının kesin temin edilmesi halinde daha fazla nüfusu hızla bağışıklama için eldeki aşıların hepsi yapılıp, ikinci dozları ötelenebilecek BioNTech aşısı yapılabilir.

Böylece bağışıklamada önemli bir avantaj sağlanmış olacaktır. İngiltere, İsrail, ABD' gibi ülkelerde birinci dozdan 10 gün sonra mRNA aşılarının yüzde 40-80 arasında etkisinin olduğu görüldü.

Ama diğer aşılarda ikinci dozu ötelemek şu an için söz konusu değil. İnaktif aşı Sinovac aşısında birinci dozdan sonra çok az etkinlik gelişiyor. Sinovac için etkinlik ve koruyuculuk ikinci dozdan yaklaşık 15 gün sonra oluyor. Çok az etkinlik de dezavantaj oluşturabilir. Çünkü az etkinlik yapan bir aşıyı yaptıranlarda virüs, mutasyon şansını artırabilir."

Balık, "Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği bilgiye göre, şu anda Türkiye, 100 milyon doz Sinovac, 90 milyon doz Biontech ile 50 milyon doz Sputnik ile anlaşma imzalamış durumda. Yaklaşık nüfusun 3 katı kadar doz aşı için anlaşmalar imzalandı. Biontech aşısının bu ay içinde gelmesi öngörülüyor. Bu nedenle Türkiye için de böyle bir yol izlenebilir." değerlendirmesinde bulundu.