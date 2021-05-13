Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizde migren görülme sıklığı yüzde 16 civarında olduğunu ve Türkiye'de şu anda yaklaşık 13 milyon migren hastası olduğunu söyleyen Beyin Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Derya Uludüz, migren aşısının, doğru zamanda doğru hastaya uygulandığında son derece etkili olduğunu belirterek “Migrenin tamamen tedavi edilebilen bir hastalık değil ancak tedaviyle ömür boyu kontrol altına alınabilir. Bugüne kadar migren tedavisinde kullanılan ilaçlar başka başka hastalıklar için keşfedilmiş ancak migrene iyi geldiği görülen ürünlerdi. İlk defa migren için bir ürün geliştirildi” dedi. Tedaviye katılan ilacın aslında aşı olmadığını, koldan yapıldığı için aşı olarak adlandırıldığını ifade eden Prof. Dr. Uludüz “Bu tedavi, ayda 4 ataktan sık ağrıları olan migrenlilerde uygulanabiliyor. Öncesinde ilaç tedavilerinin denenmiş olması ve bu tedavilere cevap vermeyen hastalarda kullanılması tavsiye ediliyor. Aylık tek doz olarak uygulanıyor. İnsülin uygulaması gibi küçük bir iğne ile koldan cilt altına yapılıyor. İlk dozun ardından hastalar, doktor reçetesiyle eczaneden aşıyı alıp kendileri uygulayabiliyor. Şu an için ürünler geri ödeme kapsamında bulunmuyor "diye açıkladı.