Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplumda aşıyla ilgili yanlış bir izlem oluştuğunu ifade eden Prof. Dr. Hülagü, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile açıklanan tedbirlere hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, aşıların hastalık semptomlarının daha hafif atlatılmasını sağladığını ve yoğun bakıma girişi de ciddi şekilde önlediğini bildirdi.

Hülagü, eskiden hastaneye yatanların büyük çoğunluğunun 65 yaş ve üzeri olduğunu ancak son bir aydan beri bu durum 40 ila 60 yaş aralığına kaymış vaziyette olduğunu ifade etti. Hülagü, "Yoğun bakımda da yine benzer şekilde. Bu durum aşılamada başarılı olduğumuzu gösteriyor fakat çok daha fazla aşı yapmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

"KORONAVİRÜS TÜM VÜCUT SİSTEMİNİ ETKİLEYEN BİR HASTALIK"

Virüsün, sindirim sistemi, nörolojik hasarlar, emboli gibi karaciğerden bağırsaklara kadar tüm vücut sistemini etkilediğini aktaran Hülagü, şöyle konuştu:

"Geçen bir hastaya endoskopi yaptım. İlk Covid-19 testini yaptık, negatif çıktı, işlemi yaptıktan 1 gün sonra aradılar ve hastanın Covid-19 testinin pozitif çıktığını söylediler. Risk altında çalışıyoruz. Bu süreçte aşılama önemli. Mutasyon gruplarının yayılmasını önlememiz gerekiyor. Karışık mutasyonlar var. Bizim klinikte yapılan yeni çalışmaya göre, tedavi edilen vakalarda sadece İngiliz mutasyonunun yanında 25 farklı mutasyon da taşındığı tespit edildi."