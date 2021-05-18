Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

İçinde bulunduğumuz bahar mevsiminde soluduğumuz havaya karışan polenlerin yol açtığı alerjiler “acaba Covid mi oldum?” endişesini artırdı. Hastanelerin acil servislerini bu endişeyi taşıyan hastaların doldurmaya başladığını söyleyen Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Covid-19 enfeksiyonu belirtileri ile alerji şikâyetlerinin birbirine çok benzediğini belirterek iki hastalığın belirtilerini birbirinden ayırmak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Özellikle mayıs ayı ile beraber polenlerin daha fazla yayıldığı bir zaman diliminde, polen alerjisi, bahar alerjisi ve alerjik astım gibi rahatsızlıkların arttığına işaret eden Prof. Dr. Oğuztürk, belirtileri “Hastalar bahar aylarının gelmesi ile birlikte gözlerinin yanmaya ve sulanmaya başladığını belirtirler. Burunda tıkanıklık, kaşınma, akıntı, hapşırma nöbetleri, geniz akıntısı, yüzde basınç ve ödem vardır. Gözlerde kaşınma, kızarıklık, sulu akıntı, gözaltlarında morluk oluşur. Boğazda yanma, ağrı, öksürük, kaşıntı hissi, ses kısıklığı ve tat bozukluğu olabilir. Polenler akciğere kadar da ilerleyebiliyor. Hastalarda hışırtılı solunum ve öksürük de oluşabiliyor” diye tarif etti. Alerjilerin her yıl tekrarlayan şikâyetler olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Oğuztürk, “Bu şikâyetlerle gelen kişilere bu durumu daha önceki yıllarda yaşayıp yaşamadığını soruyoruz. Eğer önceki yıllarda da benzer şikâyetleri varsa sonuç itibarıyla polen alerjisi şeklindeki bir sürecin yeniden aktive olduğu düşünülebilir” dedi.

ATEŞ VARSA COVID İHTİMALİ YÜKSEK

Alerji ile Covid-19’u birbirinden ayıran en önemli belirtinin ateş olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Oğuztürk, “Kişinin ağır bir öksürüğü varsa, baş ağrısı, vücutta genel bir halsizlik, kırgınlık, tat ve koku almada problem, ishali ve bunlardan daha önemlisi ateş varsa ise bu hastanın Covid-19 enfeksiyonu açısından ciddi bir şekilde araştırılması ve PCR testinin yapılması gerekiyor. Alerjik astım ve alerjik rinitte yüksek ateş söz konusu değildir ” dedi.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

∂ Ateş veya titreme

∂ Kuru öksürük

∂ Nefes almada güçlük

∂ Vücut veya kas ağrıları

∂ Boğaz ağrısı

∂ Yorgunluk

∂ Baş ağrısı

∂ Tat veya koku kaybı

∂ Tıkanıklık veya burun akıntısı

∂ Mide bulantısı, kusma veya ishal gibi mide-bağırsak sorunları

∂ Pembe göz

∂ Deri döküntüsü

ALERJİ BELİRTİLERİ

Saman nezlesi

∂ Hapşırma

∂ Burun, gözler veya damakta kaşıntı

∂ Burun akıntısı, burun tıkanıklığı

∂ Sulu, kırmızı veya şişmiş gözler

Alerjik astım

∂ Kuru öksürük krizleri

∂ Nefes darlığı

∂ Hırıltılı solunum

∂ Nefes alıp verirken ıslık sesi çıkması

∂ Göğüs ağrısı veya göğüste baskı hissi