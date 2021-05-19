Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı kasıp kavuran korona salgını, yeni varyantlarıyla tehlike saçmaya devam ediyor. Türkiye kısıtlama kararları, ve koronavrüs önlemleri kapsamında aldığı tedbirlerle virüsle çetin bir mücadele veriyor. Bu doğrultuda gerçekleştirilen tam kapanma uygulamalarından sonra Prof. Dr. Memişoğlu'ndan sevindiren bir açıklama geldi. Memişoğlu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma sürecini ve sonuçlarını değerlendirirken, İstanbul'daki vaka oranlarında düşüş olduğu açıklamasını yaptı.

VİRÜS DALGALI BİR SEYİRLE DEVAM EDİYOR

Türkiye'deki uygulamalar , toplum uyumu, kısıtlama etkileri ve sağlık çalışanalrının özverileriyle sürecin kontrol altına alındığını belirten Memişoğlu, salgının Türkiye'de ve dünyada dalgalı bir seyirle devam ettiğini belirtti.

Prof. Dr. Memişoğlu, geçen yıl mart-nisan aylarında görülen yükselmenin benzerinin, kasım-aralık ile bu yıl mart-nisan aylarında yaşandığını, süreçlerin hem vaka sayıları hem hasta yatış hem de yoğun bakım yoğunluğu anlamında benzer olduğunu kaydetti.

İSTANBUL'DA SON BİR AYDA CİDDİ BİR DÜŞÜŞ YAŞADIK

Özellikle İstanbul'da son bir ayda ciddi bir düşüş yaşandığını ifade eden Memişoğlu, bu durumun hem ramazan ayının hem kısıtlamaların hem de insanların farkındalığı, uyumuyla çok etkin olduğunu belirtti. Özellikle kasım ayındaki yükselişten sonra inişe geçildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Memişoğlu, Nisanın ortasında esasında vaka sayıları anlamında İstanbul'da en üst noktaya ulaşıldığını, o günden bugüne vaka sayılarında onda bire kadar düşüş olduğunu kaydetti. Düşüşün devam edeceğini belirten İstanbul İl Sağlık Müdürü, yatan hastala oranlarında da bu oranın yaklaşık dörtte biri kadar düşüşün gerçekleştiğini açıkladı. Memişoğlu, salgının her ne kadar dalgalı seyretse de bazı dönemlerde, zamanlarda yükselmişse de esas yükselmesinin ve kontrolden çıkmasının en önemli sebeplerden birisi toplumun salgının bittiği algısından ötürü gerçekleştiğini aktardı. Memişoğlu, "Toplumun salgının bitmediğini bilmesini istiyorum. Çünkü bu salgının ne kadar süreceği, nasıl seyredeceği konusunda dünyada hiçbir bilim insanı uzak öngörü yapamıyor. Tamamen bazı spekülatif veya tahminlere yönelik insanlar yorumda bulunuyor. Onun için toplumun, Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı 'bitti' demediği sürece salgından kendimizi korumanın en önemli yolunun maske, mesafe, hijyen ve aşılama olduğunu bilmesini istiyorum." şeklinde açıklama yaptı.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIN YAŞ ORTALAMASI 59.5

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentte yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin de bilgi vererek, şimdiye kadar, 2,5 milyon kişiye yaklaşık 4 milyon 300 bin doz aşı yapıldığını ve bunların yaklaşık yüzde 30'nun da ikinci dozlarını yapmaya devam edildiğini belirtti. Memişoğlu, éAşı randevularımızı günlük 170 bin doz açıyoruz ama maalesef 20-30 bini doluyor en fazla. 65 yaş üzeri aşılama oranlarımız yüzde 82'nin üzerinde. 55 ile 64 yaş arasındaki aşılama oranlarımız maalesef hala yüzde 62. Bunu yükseltmemiz ve insanları aşıya getirmemiz lazım." diye konuştu.