Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Önümüzdeki haftalarda başlayacak Faz-3 çalışmasında elde edilecek olumlu sonuçlar ve ruhsat değerlendirmeleri sonrasında aşıya 2021’in son çeyreğinde onay alınması bekleniyor. Faz-2 sonuçları; aşının 18 - 95 yaş gruplarında ikinci enjeksiyondan sonra yüzde 95 ve yüzde 100 arasında antikor geliştirdiğini ortaya koydu. Adjuvan rekombinant türündeki aşı standart buzdolabında saklanabilmesi açısından avantaj sağlıyor. Dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirilecek Faz-3 çalışmalarına 35 bin gönüllünün katılacağı bildirildi.